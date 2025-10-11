مقتل 28 شخصا جراء انهيارات أرضية في وسط وجنوب شرقي المكسيك

مكسيكو سيتي- (أ ب)

ذكرت السلطات المكسيكية أمس الجمعة بالتوقيت المحلي أن الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في وسط وجنوب شرق المكسيك تسببت في حدوث انهيارات أرضية وإلحاق أضرار بمنازل وطرق سريعة وأسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجزاء مختلفة للمناطق المتضررة تحول شوارع إلى أنهار، تجرف المركبات والمنازل التي غطتها المياه بشكل شبه كامل.

ونشرت المكسيك 8700 من أفراد الجيش لمساعدة السكان.

ووفقا لوزير داخلية الولاية، جييرمو أوليفاريس رينا، فقد تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة في ولاية هيدالجو بوسط البلاد، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وأدت الانهيارات الأرضية والأنهار التي فاضت على ضفافها إلى إلحاق أضرار بما لا يقل عن 1000 منزل، و59 مستشفى وعيادة، و308 مدارس في جميع أنحاء الولاية. وأكد أوليفاريس رينا أن 17 من أصل 84 بلدة في الولاية تعاني من انقطاع الكهرباء.

كما لقي تسعة أشخاص حتفهم في ولاية بويبلا المجاورة، وفقد 13 آخرون، وفقا لما ذكره حاكم الولاية أليخاندرو أرمينتا. وطلب أرمينتا المساعدة من الحكومة الاتحادية لإنقاذ 15 شخصا، بينهم أطفال، علقوا على أسطح المنازل بسبب مياه الفيضانات.

ويقدر أرمينتا أن حوالي 80 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة، وقال إن خط أنابيب غاز تضرر بسبب انهيار أرضي.

وأكدت حاكمة ولاية فيراكروز، روسيو نالي، وفاة شخصين، أحدهما رجل شرطة. وكانت بوزا ريكا من بين أكثر المدن تضررا من فيضان النهر. وقطعت السلطات الكهرباء كإجراء احترازي.

وفي وقت سابق أكدت السلطات في ولاية كويريتارو وسط البلاد وفاة طفل بعد أن حاصره انهيار أرضي.