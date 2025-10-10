أردوغان: سنتسلم مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاق غزة

وكالات

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتسلم المسؤولية في مراقبة تنفيذ اتفاق غزة، مشددًا على أهمية تطبيق كل بنوده.

ولفت أردوغان، اليوم الجمعة، إلى أن لإسرائيل سجلًا حافلًا في عدم احترام مواثيقها، قائلًا "نعلم أنهم تذرعوا بكل الأمور التافهة لعدم الوفاء بالاتفاقات".

وحذر الرئيس التركي، الذي توسطت بلاده مؤخرًا بجانب مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أن الرجوع إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون له ثمن باهظ جدًا.

وصباح اليوم، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وأعلن رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، مساء أمس، البدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهات وتبادل الأسرى.