بوتين يعلق على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقًا على عدم فوز نظيره الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام: "إنه (منح الجائزة) ليس قراري لكنه (ترامب) يفعل الكثير من أجل السلام".

وأضاف الرئيس الروسي، اليوم الجمعة: "لا أعرف ما إذا كان يستحقها (ترامب) أم لا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا ستدعم حاليًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة "نوبل" للسلام.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا سندعم ذلك الآن إذا طلب منا ذلك"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ولكن منحت اللجنة النرويجية، جائزة نوبل للسلام إلى ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الرئيسية في فنزويلا.

ويبدد هذا الفوز آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم مرارًا وتكرارًا أنه يستحق الفوز بالجائزة لنجاحه في حل "ثماني حروب"، وكان آخرها عمله على التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.