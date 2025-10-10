إعلان

قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بإرسال قوات إلى ولاية إلينوي

كتب : مصراوي

10:36 ص 10/10/2025

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ)

أصدرت قاضية أمريكية يوم الخميس أمرا تقييديا مؤقتا يمنع نشر قوات الحرس الوطني في ولاية إلينوي، والتي تشمل مدينة شيكاغو.

وسيظل أمر قاضية المقاطعة الأمريكية أبريل بيري ساري المفعول لمدة أسبوعين، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديده.

ووفقا للجيش الأمريكي، فإن حوالي 500 من أفراد الحرس الوطني متمركزون بالفعل في المنطقة. وذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية أن القوات المنتشرة في منطقة شيكاغو الكبرى كانت بالفعل تتولى العمل يوم الخميس.

وكانت إدارة ترامب قد أمرت الجنود بحماية الممتلكات والمسؤولين الاتحاديين في شيكاغو، بما في ذلك عملاء وكالة الهجرة والجمارك (آي.سي.إي)، من ما وصفته بالمحتجين العنيفين.

وفي منشور على منصة إكس، وصف عمدة شيكاغو براندون جونسون الحكم بأنه "انتصار لشعب شيكاغو وسيادة القانون".

وقال:"رددت القاضية بيري العديد من النقاط التي لطالما كررناها: نشر ترامب غير قانوني، وغير دستوري، وخطير، وغير ضروري. لا يوجد تمرد في شيكاغو. هناك فقط أناس طيبون يدافعون عما هو صحيح".

