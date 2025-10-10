حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل عائلة الشهيد محمد طه في بلدة قطنة شمال غربي القدس، تمهيدًا لتفجيره، وذلك بالتزامن مع اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًا على محيط منزل الشهيد طه، أحد منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلتين في حي "راموت" الاستيطاني في الثامن من سبتمبر الماضي.

وكانت عملية راموت قد أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، بينهم حاخام، وإصابة 17 آخرين.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزلًا ومحلات تجارية خلال اقتحامها مخيم بلاطة، دون أن ترد أنباء عن اعتقالات.