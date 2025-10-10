إعلان

مسؤول أمريكي: 200 جندي سيراقبون خطة السلام في غزة من إسرائيل

كتب : مصراوي

01:22 ص 10/10/2025

جنود أمريكيون (أرشيفية - وكالات)

كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 200 جندي في مركز تنسيق سيتم إنشاؤه داخل إسرائيل، بهدف دعم ومراقبة تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول، الذي نقلت عنه قناة الجزيرة، أن مهام القوة ستتركز على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وإدارة الجهود اللوجستية والأمنية المتعلقة بالاتفاق.

وأكد أن طلائع القوات الأمريكية بدأت بالوصول بالفعل، مشددًا في الوقت ذاته على أنه من غير المتوقع أن يتم نشر هذه القوات داخل قطاع غزة.

