وكالات

قال المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة مايك والتز، الأربعاء، إن واشنطن مارست حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة لأنه أخفق في إدانة حماس والسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وفق زعمه.

وحمّل والتز، حماس المسؤولية عن بدء واستمرار الحرب في غزة، زاعما أن إسرائيل قبلت مرارا شروط وقف الحرب.

وأوضح والتز، أن خطة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لغزة ببدء مستقبل سلمي ومزدهر بدون حماس، مضيفا "يجب أن تقبل حماس خطة الرئيس ترامب".

وأكد المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة، أن سكان غزة يستحقون عهدا جديدا من السلام بدوون حماس.

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، إن العالم يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووصول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشارت بيربوك، إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة ينبغي أن تنفذ بدون تأخير، مؤكدة على أن المسار الوحيد للسلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين.