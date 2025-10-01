إعلان

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب أن نعمل لتخليص المنطقة من الحروب والاحتلال

كتب : مصراوي

06:06 م 01/10/2025

رياض منصور

وكالات

قال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير لأن أكثر من مليوني شخص يواجهون رعبا لا يوصف.

وأكد منصور، على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية والمجاعة في غزة، مشيرا إلى أن العالم يحتشد من أجل دولة فلسطينية ذات سيادة و"نحن ملتزمون" بإعلان نيويورك.

ورحب منصور، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء سفك الدماء وإنقاذ الأرواح، وكذلك برفضه ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه يحق للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم وأن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة واحدة.

وأضاف المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: "يجب أن نعمل جميعا لتخليص الشرق الأوسط من الحروب والاحتلال"، مشددا على ضرورة الوصول إلى نهاية للعنف والظلم و"شعبنا يجب أن يحصل على الحماية دون تأخير".

وأوضح منصور، أن يجب أن يكون السلام هدفا مشتركا ليصبح واقعا مشتركا للجميع.

رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة وقف إطلاق النار في غزة إنهاء الإبادة الجماعية إنهاء المجاعة في غزة

