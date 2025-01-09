فايننشال تايمز: إيلون ماسك يبحث كيفية الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني من منصبه

وكالات

‌‏قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يدرس كيفية الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه قبل الانتخابات المقبلة.

وتصاعدت حدة انتقادات الملياردير الأمريكي لرئيس الحكومة البريطانية، إذ دعا ماسك قبل أيام، إلى إجراء انتخابات جديدة في بريطانيا في ظل تراجع التأييد الشعبي لحزب العمال البريطاني.

وقال ماسك في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، التي يملكها، إن "الشعب البريطاني لا يريد الحكومة الحالية على الإطلاق.