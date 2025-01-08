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حرائق لوس أنجلوس تمتد وتترك الآلاف بلا كهرباء (فيديو)

11:40 ص الأربعاء 08 يناير 2025

حرائق الغابات

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(مصراوي)

تتواصل حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا بوتيرة متسارعة، حيث أعلنت فرق الإطفاء أن مساحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس بلغت 1344 هكتارًا، مع مستوى احتواء ما زال "عند الصفر".

وتسببت الحرائق، التي تفاقمت بفعل الرياح العاتية، في انقطاع الكهرباء عن 220 ألف شخص، ما يعادل 6.7% من سكان المقاطعة، وفقًا لموقع المراقبة "بارو أوتاج يو إس".

وبحسب بيانات إدارة الإطفاء، فإن حريق "باليساديس" يمتد على مساحة 2921 فدانًا، في حين يغطي حريق "إيتون كانيون" 400 فدان.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة، لا تزال فرق الإطفاء عاجزة عن احتواء أي من الحرائق حتى الآن. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساحة الحريق بلغت في بدايتها نحو 3 كيلومترات مربعة، إلا أن الرياح القوية ساعدت على انتشاره السريع، مما يهدد حياة أكثر من 27 ألف شخص في المنطقة المحيطة بموقع الحريق في غرب لوس أنجلوس.

ووصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الوضع بأنه "خطير للغاية"، داعية السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة وإخلاء المناطق المهددة عند الضرورة. وتعمل فرق الإطفاء لمحاولة احتواء الحرائق، باستخدام الطائرات المروحية والفرق الميدانية، ومع ذلك فإن الرياح المستمرة ودرجة الحرارة المرتفعة تصعّب المهمة، بينما تزداد المخاوف من تدهور الوضع في الساعات القادمة.

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