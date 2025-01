حرائق لوس أنجلوس تمتد وتترك الآلاف بلا كهرباء (فيديو)

(مصراوي)



تتواصل حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا بوتيرة متسارعة، حيث أعلنت فرق الإطفاء أن مساحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس بلغت 1344 هكتارًا، مع مستوى احتواء ما زال "عند الصفر".

800 acres of the most expensive property in the United States has just been consumed by the fires and winds in Los Angeles.



People are evacuating their homes in massive numbers and running for their lives.



Many ditched their cars and ran to the ocean.



Pray for California. pic.twitter.com/29ZftRmXAW — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) January 8, 2025

وتسببت الحرائق، التي تفاقمت بفعل الرياح العاتية، في انقطاع الكهرباء عن 220 ألف شخص، ما يعادل 6.7% من سكان المقاطعة، وفقًا لموقع المراقبة "بارو أوتاج يو إس".

I live in Los Angeles



This is the view from my office as the Palisades Fire starts to move East towards Brentwood



The fiber internet at my house went out, but we have Starlink so my wife is still online



It’s a life saving product pic.twitter.com/LBXTKAM66B — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) January 8, 2025

وبحسب بيانات إدارة الإطفاء، فإن حريق "باليساديس" يمتد على مساحة 2921 فدانًا، في حين يغطي حريق "إيتون كانيون" 400 فدان.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة، لا تزال فرق الإطفاء عاجزة عن احتواء أي من الحرائق حتى الآن. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساحة الحريق بلغت في بدايتها نحو 3 كيلومترات مربعة، إلا أن الرياح القوية ساعدت على انتشاره السريع، مما يهدد حياة أكثر من 27 ألف شخص في المنطقة المحيطة بموقع الحريق في غرب لوس أنجلوس.

#BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

ووصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الوضع بأنه "خطير للغاية"، داعية السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة وإخلاء المناطق المهددة عند الضرورة. وتعمل فرق الإطفاء لمحاولة احتواء الحرائق، باستخدام الطائرات المروحية والفرق الميدانية، ومع ذلك فإن الرياح المستمرة ودرجة الحرارة المرتفعة تصعّب المهمة، بينما تزداد المخاوف من تدهور الوضع في الساعات القادمة.