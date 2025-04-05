ماكرون يثير الجدل بسبب عطر.. وصحيفة بريطانية تسخر: "رمز للسلطة"‎

كتب- محمد جعفر:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفضيحة كبرى بسبب رائحة عطره، وذلك بعد نشر كتاب "مأساة القصر الرئاسي" للكاتب السياسي أوليفييه بومون، الذي كشف عن إفراط ماكرون في استخدام عطر "أو سوفاج" من دار كريستيان ديور، مشيرًا إلى أن هذا العطر أصبح بمثابة "رمز للسلطة" بالنسبة له.

في هذا السياق، أضافت صحيفة "ديلي تلغراف" بعدًا دراميًا للقصة بنشر صورة لرئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وهي تبتعد عن ماكرون بوجه عابس، ما يعكس شعورها بعدم الراحة بسبب رائحة العطر.

وتكمن المفارقة الأكبر في الطريقة التي وصف بها الكتاب استخدام ماكرون للعطر، حيث أكد أنه يضع كميات كبيرة منه لدرجة أن مساعديه يمكنهم "استشعار وجوده" قبل أن يدخل الغرفة، وهو ما دفع الصحيفة البريطانية إلى تقديم بعض النصائح للرئيس الفرنسي، دون أن تسميه بشكل مباشر.

وقدمت الصحيفة بعض النصائح في فن استخدام العطور، حيث أوضحت أنه يتطلب الاعتدال خاصة أن حساسية الشم تختلف بين الأشخاص، كما ينصح بعدم الإفراط في استخدام العطر، بل يكتفي فيه برشة خفيفة خلف الأذن وعلى الساعد، مع إمكانية رشه على الملابس بدلاً من الجلد لتخفيف حدة الرائحة.

وفي ختام تقريرها، سخرت الصحيفة من الحادثة قائلًة: "يبدو أن ماكرون سيستمر في الإفراط في استخدام عطره المفضل، ورغم اعتقاده أن هذه الرائحة تعزز صورته القيادية، فإن التاريخ يخبرنا أن أكثر العطور تأثيرًا هي تلك التي لا تكاد تُلاحظ.