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إعلام حوثي: غارات أمريكية على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن

10:34 م السبت 05 أبريل 2025

الضربات الامريكية ضد الحوثيين

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، إن عدوانا أمريكيا بـ4 غارات على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد الإعلام الحوثي، بسقوط شهيد و4 جرحى في العدوان الأمريكي على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن.

تقترب تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران في اليمن من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، رغم أن الهجمات كانت لها تأثير محدود في تدمير قدرات الجماعة، وفقًا لما ذكره ثلاثة أشخاص تم إطلاعهم على تقدم الحملة، لـ شبكة سي إن إن الأمريكية.

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الحوثيين اليمن إيران العدوان الأمريكي على اليمن
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