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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يزور واشنطن غدًا تلبية لدعوة ترامب

10:39 م السبت 05 أبريل 2025

نتنياهو وترامب

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وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن رئيس الوزراء سيتوجه غدا إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال سيناقش مع ترامب الرسوم الجمركية وجهود إعادة الأسرى والعلاقات الإسرائيلية التركية، فضلا عن التهديد الإيراني والمعركة في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، السبت، أن النيابة الإسرائيلية اعترضت بشدة على طلب فريق دفاع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل موعد جلسة محاكمته بسبب لقائه المتوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي، قوله إن نتنياهو سيناقش مع ترامب قضايا الرسوم الجمركية والأسرى وإيران وتدخل تركيا بسوريا.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، كأول زعيم أجنبي يلتقي ترامب لمحاولة التفاوض على الرسوم الجمركية، وفق موقع "أكسيوس".

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بنيامين نتنياهو دونالد ترامب
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