الرئيس الإيراني: لدينا هواجس مشتركة مع العراق بشأن الوضع في سوريا

وكالات



قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن "العراق يمر بفترة جيدة من الاستقرار والتنمية، نأمل استمرارها"، مضيفًا "نولي أهمية بالغة لتحقيق الأمن في بغداد".



وذكر بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "لدى طهران هواجس مشتركة مع بغداد بشأن التطورات في سوريا، منها مكافحة نشاط الجماعات الإرهابية وانسحاب القوات الإسرائيلية".



وأكد بزشكيان مع السوداني أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية وتعزيز الأسواق الحدودية بين البلدين.



وأضاف الرئيس الإيراني"نتطلع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في منطقتنا، وإلى تنمية علاقاتنا مع دول الجوار وهي في سلم أولويات سياستنا الخارجية".





