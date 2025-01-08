مندوب فلسطين: عجز واشنطن عن تطبيق قرارها بوقف إطلاق النار مثير للسخرية

وكالات

اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن عدم تمكن الولايات المتحدة من إيجاد السبل لتطبيق قرارها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع أقرب حلفائها أمر مثير للسخرية.

وقال منصور: "لذا عندما تبادر الولايات المتحدة إلى تقديم مثل هذا القرار، فعليها إيجاد السبل لتنفيذه"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن فلسطين ستواصل الضغط من أجل إصدار قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، وسنواصل الطرق على باب مجلس الأمن من أجل إصدار قرار تحت الفصل السابع يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وفيما يتعلق بملف وكالة "الأونروا"، قال منصور: "من الواضح تماما أن هناك دعما هائلا في الجمعية العامة للدفاع عن الأونروا وتفويض الأونروا هو تفويض صادر عن الجمعية العامة، لا يمكن لأي دولة بمفردها تغيير تفويض الأونروا، إنه تفويض من الجمعية العامة، ويجب أن تستمر في تنفيذ تفويضها".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ 7 أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" التي ردت إسرائيل عليها بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.