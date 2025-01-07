بعد مناورات "اقتدار" العسكرية.. إيران: نهدف لمحاكاة سيناريو واقعي

(مصراوي)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الثلاثاء، إن إيران حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الدفاع الجوي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه كانت هناك حاجة لاختبار قدرات المنظومات الدفاعية الجوية الإيرانية خلال المناورات من أجل محاكاة سيناريو واقعي.

ويأتي ذلك، في إطار إجراء طهران المرحلة الأولى من مناورات عسكرية قرب المنشأة النووية "نطنز"، وأطلقت عليها اسم "اقتدار" بعد قرار من قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني.

وتتولى وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني حماية موقع "أحمدي روشن" النووي خلال هذه المناورات.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن تلك التدريبات تهدف إلى التصدي للتهديدات الجوية المتقدمة والتعامل مع ظروف الحرب الإلكترونية المعقدة.

وكانت طهران، قد قالت في وقت سابق، أنها من المحتمل أن توجه ضربة قوية وشديدة إلى إسرائيل في الفترة القادمة وذلك عندما يحين الوقت المناسب.

