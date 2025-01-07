لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بينهم إسرائيلي.. فنزويلا تعتقل 125 أجنبيًا يخططون لانقلاب في البلاد

03:23 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

فنزويلا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، اعتقال 125 أجنبيا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

وقال: "سنضمن السلام، وتأكدوا أن هذا سيكون هو الحال، فنحن ملتزمون بالسلام، وتوصية لأولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على ذلك زعزعة البلاد سوف ينهارون بشدة، وسوف نكون متشددين وحازمين للغاية في هذا الأمر"، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أنه في عام 2009، قطع الرئيس الفنزويلي آنذاك هوجو تشافيز العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو من المنتقدين الشرسين لإسرائيل، كما أعرب بعض زعماء الجالية اليهودية عن مخاوفهم من أن "تعمل الحكومة على تأجيج معاداة السامية".

فنزويلا نزويلا تعتقل 125 أجنبيًا وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو التخطيط لانقلاب في البلاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نجل ترامب يزور جرينلاند بعد تصريحات والده حول السيطرة عليها

إعلان

إعلان