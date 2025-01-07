بينهم إسرائيلي.. فنزويلا تعتقل 125 أجنبيًا يخططون لانقلاب في البلاد

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، اعتقال 125 أجنبيا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

وقال: "سنضمن السلام، وتأكدوا أن هذا سيكون هو الحال، فنحن ملتزمون بالسلام، وتوصية لأولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على ذلك زعزعة البلاد سوف ينهارون بشدة، وسوف نكون متشددين وحازمين للغاية في هذا الأمر"، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أنه في عام 2009، قطع الرئيس الفنزويلي آنذاك هوجو تشافيز العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو من المنتقدين الشرسين لإسرائيل، كما أعرب بعض زعماء الجالية اليهودية عن مخاوفهم من أن "تعمل الحكومة على تأجيج معاداة السامية".