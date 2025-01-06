في 9 يناير.. المعارضة الفنزويلية تدعو للتظاهر قبل تنصيب مادورو رئيسا

وكالات

دعت المعارضة الفنزويلية، الفنزويليين إلى التظاهر في 9 من يناير، قبل يوم من بدء الرئيس نيكولاس مادورو ولايته الرئاسية الثالثة بعد فوزه في انتخابات متنازع عليها.

ونشرت المعارضة البارزة ماريا كورينا ماتشادو مقطع فيديو على منصة "إكس": قالت فيه إن هذا اليوم سيُسجل في التاريخ على أنه اليوم الذي قالت فيه فنزويلا كفى، وفقا لما ذكرته الغد.

وتزعم ماتشادو أن مادورو تعرض لهزيمة ساحقة في انتخابات 28 يوليو أمام مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي اعترفت به الولايات المتحدة وإيطاليا والعديد من دول أميركا اللاتينية رئيسا منتخبا.

وأعلنت السلطات الانتخابية فوز مادورو بعد وقت قصير من انتهاء الانتخابات، لكنها لم تصدر حتى الآن النتائج المفصلة.

ونشرت المعارضة مجموعة كبيرة من نتائج مراكز الاقتراع التي أظهرت فوز جونزاليس أوروتيا بهامش كبير.

واندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانتخابات واجهتها السلطات الفنزويلية بالقمع وأسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل واعتقال أكثر من ألفي شخص.

واضطرت ماتشادو إلى الاختباء منذ الانتخابات لكنها ظهرت مرات عدة خلال احتجاجات في العاصمة كراكاس.

جونزاليز أوروتيا الذي فر بدوره إلى إسبانيا في سبتمبر بعد إصدار فنزويلا مذكرة اعتقال بحقه، يقوم حاليا بجولة دولية ومن المتوقع أن يصل واشنطن الإثنين بعد محطتين في مونتيفيديو وبوينس آيرس.

وقال الدبلوماسي السابق البالغ 75 عاما، مساء الأحد، على منصة "إكس": إن المحطة الثالثة واشنطن متعهدا بالعودة إلى بلاده لأداء اليمين الدستورية كرئيس في 10 يناير.