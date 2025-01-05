بعد البرازيل.. دعوات في تشيلي لاعتقال جندي إسرائيلي متهم بارتكاب "جرائم حرب"

(مصراوي)

في تطور جديد يعكس تصاعد الضغط القانوني على جنود الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب "جرائم حرب" في فلسطين، طالبت منظمة محامين في تشيلي باعتقال جندي إسرائيلي يُعتقد أنه يقيم حاليًا في منطقة باتاجونيا جنوبي البلاد، وذلك بعد تقارير عن فرار جندي إسرائيلي آخر من البرازيل عقب فتح تحقيق مشابه.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن مؤسسة "هند رجب"، المعنية بمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية، أكدت وجود الجندي المشتبه به في تشيلي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحقه.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن المحامي نيلسون حداد، الذي يمثل منظمة تضم مئات المحامين في تشيلي، تقديم شكوى رسمية تطالب بإجراء تحقيقات واعتقال فوري للجندي كإجراء احترازي يضمن محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال حداد في تصريحاته: "لا يمكننا قبول أن من ارتكبوا فظائع في غزة يتمتعون الآن بعطلة في باتاجونيا. القضية ليست فقط مسألة قانونية بل أخلاقية، وعلينا تحمل مسؤوليتنا الدولية".

ووقع 620 عضوًا من جمعية المحامين في تشيلي على دعوة للتحرك الفوري ضد الجندي الإسرائيلي، مؤكدين أنه متورط في "جرائم حرب" وقعت في قطاع غزة.