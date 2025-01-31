باكستان وأمريكا تجريان اتصالا بشأن وقف المعونات إلى إسلام آباد

إسلام آباد- (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان والولايات المتحدة تجريان اتصالا بشأن وقف المعونات إلى إسلام آباد.

وأضافت الوزارة أن باكستان مازالت تتواصل مع الولايات المتحدة على مستويات متعددة وتقر بأن هذه علاقة مهمة للغاية، بينما تتطلع أيضا إلى استمرار التواصل وتعزيز ودعم العلاقات بين باكستان وأمريكا، التي مازالت مهمة للغاية بالنسبة لباكستان وأمريكا وأيضا من منظور الاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في إفادة صحفية "أمريكا حقا أكبر وأقوى اقتصاد في العالم. لكن العاصمتين تجريان حاليا اتصالا بشأن القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف جميع برامج مساعدات التنمية الأجنبية لمدة 90 يوما، وهو ما يؤثر أيضا على البرامج الحالية في باكستان"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث "على مدار السنوات، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(يو.إس.إيد) على تنفيذ عدد من المشروعات المفيدة في باكستان، في مجالات الطاقة والتعليم والصحة ومكافحة المخدرات. نأمل استئناف تلك البرامج قريبا وأن يبقى الجانبان على تواصل في هذا الصدد".





