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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين دوج بورجوم وزيرا للداخلية

11:15 ص الجمعة 31 يناير 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

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واشنطن- (أ ب)

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تعيين دوج بورجوم وزيرا للداخلية بعد أن اختاره ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 79 صوتا مقابل رفض 18.

ويبلغ بورجوم من العمر 68 عاما، وهو ملياردير متخصص في صناعة البرمجيات جاء من مجتمع زراعي صغير في ولاية نورث داكوتا.

وشغل منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الغنية بالنفط لولايتين، وأطلق حملة رئاسية في 2023، لكنه انسحب بعد أشهر وسرعان ما أيد ترامب.

كما اختار ترامب بورجوم لرئاسة المجلس الوطني للطاقة الجديد الذي يهدف إلى تحقيق "الهيمنة على الطاقة" الأمريكية. وسيتاح له أيضا مقعد في مجلس الأمن القومي، وهو أمر غير مسبوق لوزير الداخلية.

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مجلس الشيوخ الأمريكي دوج بورجوم ترامب الولايات المتحدة
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