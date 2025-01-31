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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

09:53 ص الجمعة 31 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2594 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3335 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3890 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4446 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31120 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 2799 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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