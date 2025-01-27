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البث العبرية: بدء محادثات أولية بشأن المرحلة الثانية للاتفاق

09:23 م الإثنين 27 يناير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل وحركة حماس بدأتا محادثات أولية عبر الوسطاء بخصوص إطار مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق. ومن المتوقع أن يعقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المفاوضات.

وقالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن وفد قيادي من الحركة وصل مساء اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، ومن المقرر الالتقاء بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

وأضافت الحركة أن الوفد يضم المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض وهم: خالد مشعل، خليل الحية، زاهر جبارين، نزار عوض الله، محمد نصر وغازي حمد.

وأشارت حماس إلى أن الوفد سيلتقي أيضًا بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أُطلِق سراحهم السبت الماضي.

وأطلقت إسرائيل سراح 200 أسيرًا فلسطينيًا، السبت الماضي، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وصل منهم 70 أسيرًا إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

ووفقًا للاتفاق، سيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في مصر نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى.

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