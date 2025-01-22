إجازة فاخرة لزوجة الرئيس الأوكراني في سويسرا.. دفعت 7.5 ألف يورو لليلة

(وكالات)

أثارت إجازة إيلينا زيلينسكايا، زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر موجة من الاهتمام، حيث أفادت التقارير بأنها أقامت في فندق Badrutt’s Palace المترف، الذي يصل سعر الإقامة فيه إلى 7.5 ألف يورو لليلة.

وبحسب قناة "Mash" على "تليجرام"، اختارت إيلينا حجز غرفة تحت اسم مستعار هو "ماريا"، وذلك في الفندق الذي يعد واحدًا من أبرز الوجهات الفاخرة في سويسرا.

وأوضح موظفو الفندق أنهم استقبلوا إيلينا تحت هذا الاسم، مؤكدين إقامتها هناك، لكنهم لم يفصحوا عن تفاصيل مدة الإقامة.

ومع ذلك، استنتج البعض من غيابها عن وسائل الإعلام بين 15 و19 يناير أنها قد تكون قد قضت أكثر من 10 أيام في المنتجع.

من جانبه، نشر المدون الأوكراني إيجور موسييتشوك فيديو يظهر وصول إيلينا إلى سويسرا، مما أثار مزيدًا من الجدل حول توقيت الإجازة ومكانها في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها أوكرانيا.