"فشل في كل شئ".. ترامب يهاجم بايدن أثناء تواجده خلفه في حفل التنصيب

القاهرة- مصراوي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية حديثًا، إدارة بايدن في خطابه الافتتاحي، بالرغم من تواجد الرئيس السابق خلفه، لفشله في إدارة أزمة بسيطة في الداخل حسب قول ترامب.

وقال ترامب: "كان لدينا حكومة لا يمكنها إدارة أزمة بسيطة في الداخل بينما تتعثر في نفس الوقت في كتالوج مستمر للأحداث الكارثية في الخارج فهي فشلت في كل شئ".

كما تطرق الرئيس إلى الهجرة، وهي محور رئيسي لإدارته الجديدة، قائلاً: "الحكومة فشلت في حماية مواطنينا الرائعين الملتزمين بالقانون لكنها تثبت الملاذ والحماية للمجرمين الخطرين".

وتابع: "لدينا حكومة قدمت تمويلًا غير محدود للدفاع عن الحدود الخارجية لكنها ترفض الدفاع عن الحدود الأمريكية أو، والأهم من ذلك، شعبها".

وأشار ترامب خلال خطاب تنصيبه اليوم الإثنين، إن البلاد في حالة تدهور حاليًا، وانتقد نظام التعليم والرعاية الصحية. وتعهد بإحداث التغيير "بسرعة كبيرة".

وقال ترامب "كل هذا سيتغير بدءا من اليوم، وسيتغير بسرعة كبيرة. إن انتخابي الأخير هو تفويض لعكس الخيانة الرهيبة بشكل كامل وكامل، وكل هذه الخيانات العديدة التي حدثت، ولإعادة إيمان الناس وثرواتهم وديمقراطيتهم وحريتهم. من هذه اللحظة فصاعدا، انتهى انحدار أمريكا".

وأدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 47.

وقال ترامب في قسمه: "أقسم رسميًا أنني سأنفذ بأمانة مكتب رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بأفضل ما لدي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".