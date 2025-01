قبل لحظات من رحيله.. بايدن يصدر عفوًا استباقيا عن أشقائه

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، عفوًا استباقيًا يوم الإثنين عن إخوته، جيمس وفرانك، إلى جانب أخته فاليري، إلى جانب أزواجهن.

وقال بايدن: "تعرضت عائلتي لهجمات وتهديدات لا هوادة فيها، مدفوعة فقط بالرغبة في إيذائي - أسوأ أنواع السياسة الحزبية. ولسوء الحظ ليس لدي سبب للاعتقاد بأن هذه الهجمات ستنتهي".

وأضاف بايدن أنه يؤمن بسيادة القانون وقبعة متفائلة ستنتصر قوة مؤسساتنا القانونية في النهاية على السياسة.

وأشار بايدن: "التحقيقات التي لا أساس لها وذات الدوافع السياسية تعيث فسادا في حياة وسلامة وأمن الأفراد المستهدفين وعائلاتهم. حتى عندما لا يرتكب الأفراد أي خطأ وسيتم تبرئتهم في النهاية، فإن مجرد التحقيق معهم أو مقاضاتهم يمكن أن يضر بسمعتهم ومواردهم المالية بشكل لا يمكن إصلاحه".

يأتي هذا الإعلان في اللحظة الأخيرة بعد أن أصدر الرئيس الشهر الماضي، عفواً عن ابنه هانتر بايدن، الذي واجه حكماً هذا الشهر بإدانته بالضرائب الفيدرالية والأسلحة النارية.

