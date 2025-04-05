قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو إلى الوقوف بوجه ترامب في النزاع التجاري

بروكسل/برلين- (د ب أ)

دعا رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع التجاري.

وقال فيبر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "الاتحاد الأوروبي لن يسمح بأن يتحكم به ترامب... الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل إلى اتفاق، ولكن على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي من الاقتصاد العالمي تبلغ 22%، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة 25%.

وفيما يتعلق بحزمة الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلن عنها ترامب في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، قال السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن الثاني من أبريل كان يوما أسود وبالتأكيد خطأ فادحا من جانب الرئيس الأمريكي، وأضاف: "ولكنك تتعلم من الأخطاء، بما في ذلك هذا الخطأ".

وذكر فيبر أن أوروبا لديها الفرصة "لتصبح منارة للعلاقات التجارية العادلة"، وقال: "ولكن يتعين على أوروبا أن تفي بالتوقعات"، داعيا على وجه التحديد إلى إبرام اتفاقية "ميركوسور" مع أميركا الجنوبية والبدء في اتفاقية تجارية مع الهند، وقال: "هذه الاتفاقيات التجارية الجديدة هي اتفاقيات مناهضة لترامب".

وفي الوقت نفسه، حذر فيبر من زيادة التعاون مع الصين، مشيرا إلى أن الصين تحلم بنظام عالمي مختلف، وقال: "من المؤكد أن هذا النظام لن يكون نموذجا للمستقبل بالنسبة لنا، ولا يجوز للصين ولا ينبغي لها أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة تجارية عالمية رائدة".