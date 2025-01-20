لأسباب أمنية.. تأخر الرحلات الجوية حول واشنطن خلال مراسم تنصيب ترامب

القاهرة- مصراوي

ذكرت نشرة صادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن الرحلات التجارية المتجهة إلى المطار الأقرب إلى مراسم التنصيب تتعرض للتأخير بسبب إجراءات أمنية.

وأفاد ركاب متجهون إلى مطار ريغان الوطني في أرلينغتون، فيرجينيا، قرب واشنطن العاصمة، لشبكة CNN، بأن وكلاء إدارة أمن النقل (TSA) موجودون عند البوابات للتحقق من الهوية وإجراء عمليات فحص إضافية.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية، أن "أنشطة يوم التنصيب" قد تؤثر بشكل كبير على العمليات في مطار ريغان الوطني. واعتبارًا من الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي، تم فرض تأخير أرضي على الرحلات المتجهة إلى المطار (DCA)، مع احتمال وقف جميع الرحلات الجوية - المعروف باسم "التوقف الأرضي" - في وقت لاحق من اليوم.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن FlightAware، تأخرت 30٪ من جميع الرحلات المتجهة إلى مطار DCA يوم الخميس، بينما تأخرت 20٪ من رحلات المغادرة.

سيتم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في داخل مبنى الكابيتول، بسبب درجات الحرارة الباردة والمتوقعة في العاصمة واشنطن.

آخر مرة حدث فيها هذا كانت في عام 1985، عندما أدى الرئيس رونالد ريجان اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا وارن برجر في مبنى الكابيتول روتوندا.

وكتب ترامب على موقع Truth Social يوم الجمعة: "لقد أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطب الأخرى، في مبنى الكابيتول روتوندا بالولايات المتحدة، كما استخدمه رونالد ريجان في عام 1985، أيضًا بسبب الطقس شديد البرودة".

وأضاف ترامب: "سنفتتح كابيتال وان يوم الإثنين للمشاهدة المباشرة لهذا الحدث التاريخي، واستضافة العرض الرئاسي. سأنضم إلى الحشد في كابيتال وان بعد أداء اليمين".

من المتوقع أن تكون درجة الحرارة عند الظهر، وقت أداء الرئيس المنتخب اليمين في العشرينات المنخفضة، أي أقل بحوالي 20 درجة عن المعدل الطبيعي، مما يجعلها واحدة من أبرد درجات الحرارة منذ تنصيب ريجان الثاني.