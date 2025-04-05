باكستان.. زلزال بقوة 6 ,4 درجة يضرب وادي سوات

إسلام آباد- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 6 ,4 درجة على مقياس ريختر مدينة مينجورا في وادي سوات الباكستاني والمناطق المحيطة بها صباح السبت، طبقا لما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل.

وتم تسجيل عمق الزلزال عند 64 كيلومترًا، وكان مركزه في سلسلة جبال هندوكوش، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وتسبب النشاط الزلزالي في حالة من الذعر بين السكان، حيث خرج السكان من منازلهم مذعورين، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وشعر السكان في طاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان بهزات أرضية أيضا.