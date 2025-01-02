جانتس: جيش الاحتلال فشل بشكل لا لبس فيه في 7 أكتوبر

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل بشكل لا لبس فيه في 7 أكتوبر خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشار جانتس، إلى أنه يجب أن تكون هناك صفقة كاملة لإعادة الأسرى حتى لو تم تنفيذها على مراحل "حتى لا نترك أحدا منهم".

وأضاف جانتس: "سنترك محور فيلادلفيا ونعود ونسيطر عليه إذا لزم الأمر وسنواصل هجماتنا على القطاع خلال الـ 10 سنوات المقبلة"، مؤكدا أن قدرة حماس على العمل بفعالية لم تعد قائمة على المستوى العسكري.





