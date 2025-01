بعد قرار ترامب.. تيك توك: نعمل على إعادة خدماتنا في الولايات المتحدة

وكالات

قال المسؤولون عن تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية في بيان، اليوم الأحد، إن مزودي الخدمة لديها يعملون على إعادة خدمات منصة الفيديوهات داخل الولايات المتحدة.

وأعرب المسؤولون، عن شكرهم للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في بيان عبر أحد حسابات الشركة على منصة "إكس" "على توفير الوضوح اللازم والضمانات لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في تقديم تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار".

وأكد المسؤولون، أنه "موقف قوي لصالح التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية.. سنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأجل يحافظ على تيك توك في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قال إنه يعتزم إصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يمنح شركة "بايت دانس" المالكة لمنصة "تيك توك" ومقرها الصين مزيدا من الوقت للعثور على مشتري معتمد قبل أن تخضع منصة مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة لحظر دائم في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب عن القرار في منشور على حسابه بموقع تروث "سوشيال"، اليوم الأحد، في الوقت الذي استيقظ فيه ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة ليكتشفوا أنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى تطبيق أو منصة تيك توك.

وأزالت شركتا جوجل وأبل التطبيق من متاجرهما الرقمية؛ امتثالا لقانون اتحادي يلزمهما بالقيام بذلك إذا لم تقم الشركة الأم لتيك توك، شركة بايت دانس، ببيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مشترٍ معتمد بحلول اليوم الأحد.

وقال ترامب في منشوره: "أطلب من الشركات ألا تسمح لتيك توك بالتوقف عن العمل".

وأضاف: "سأصدر أمرا تنفيذيا، غدا الاثنين، لتمديد الفترة الزمنية قبل تدخل قيود القانون حيز التنفيذ، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي، كما سيؤكد الأمر التنفيذي أيضا على أنه لن يكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في منع تيك توك من التوقف عن العمل قبل إصداري هذا الأمر".

وتابع بايدن: "إن الأمريكيين يستحقون رؤية حفل تنصيبنا المثير، غدا الاثنين، بالإضافة إلى أحداث ومحادثات أخرى".

