إصابة 16 شخصًا في هجوم برذاذ الفلفل في ملهي ليلي بألمانيا

شتوتجارت - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في مدينة شتوتجارت جنوبي غرب ألمانيا، اليوم الأحد، أن 16 شخصا أصيبوا جراء هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي خلال الليل.

وذكر شهود عيان أن الهجوم جاء في أعقاب شجار وقع بين مجموعتين. ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة.

وذكرت تقارير أن المهاجم، الذي لم يتم العثور عليه، قام برش مادة سائلة تسبب تهيجا في العينين، على حشد من الأشخاص، ثم في وحدة التهوية بالملهى.

وقدمت هيئات الطوارئ العلاج للجرحى في الموقع أو نقلتهم إلى المستشفى.