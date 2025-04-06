إعلان

إصابة 16 شخصًا في هجوم برذاذ الفلفل في ملهي ليلي بألمانيا

02:17 م الأحد 06 أبريل 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شتوتجارت - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في مدينة شتوتجارت جنوبي غرب ألمانيا، اليوم الأحد، أن 16 شخصا أصيبوا جراء هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي خلال الليل.

وذكر شهود عيان أن الهجوم جاء في أعقاب شجار وقع بين مجموعتين. ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة.

وذكرت تقارير أن المهاجم، الذي لم يتم العثور عليه، قام برش مادة سائلة تسبب تهيجا في العينين، على حشد من الأشخاص، ثم في وحدة التهوية بالملهى.

وقدمت هيئات الطوارئ العلاج للجرحى في الموقع أو نقلتهم إلى المستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملهي ليلي ألمانيا رذاذ الفلفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ليهبط من مستواه القياسي
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق