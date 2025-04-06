إعلام عبري: واشنطن نقلت لإسرائيل بطارية ثانية من "ثاد" للدفاع الصاروخي

وكالات

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن تعزيز أمريكا أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل نظام دفاع جوي مضادًا للصواريخ على ارتفاعات عالية إلى إسرائيل، تديره قوات أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، إن الهدف من ذلك هو "الدفاع عن إسرائيل"، التي تعرضت لضربة إيرانية شملت أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا في الأول من أكتوبر الماضي.

ويُعد نظام ثاد فعالًا للغاية ضد الصواريخ الباليستية، وفقًا لشركة "لوكهيد مارتن" المصنعة له، والتي تعتبر أكبر شركة لصناعة الأسلحة في الولايات المتحدة.