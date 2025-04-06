إعلان

إعلام عبري: واشنطن نقلت لإسرائيل بطارية ثانية من "ثاد" للدفاع الصاروخي

02:22 م الأحد 06 أبريل 2025

منظومة ثاد المضادة للصواريخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن تعزيز أمريكا أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل نظام دفاع جوي مضادًا للصواريخ على ارتفاعات عالية إلى إسرائيل، تديره قوات أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، إن الهدف من ذلك هو "الدفاع عن إسرائيل"، التي تعرضت لضربة إيرانية شملت أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا في الأول من أكتوبر الماضي.

ويُعد نظام ثاد فعالًا للغاية ضد الصواريخ الباليستية، وفقًا لشركة "لوكهيد مارتن" المصنعة له، والتي تعتبر أكبر شركة لصناعة الأسلحة في الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي نظام دفاع جوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ليهبط من مستواه القياسي
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق