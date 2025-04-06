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تاس: اتصالات جديدة بين روسيا وأمريكا قد تعقد الأسبوع المقبل

02:53 م الأحد 06 أبريل 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن اتصالات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة قد تعقد الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب)، اليوم الأحد، أن هناك لقاء روسي أمريكي جديد محتمل الأسبوع المقبل.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يتم التحضير لعقد اجتماع ثانٍ بين موسكو وواشنطن، موضحًا أنه سيركز على إزالة العقبات التي تعترض العلاقات بين البلدين.

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فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا الولايات المتحدة
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