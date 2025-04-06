ارفعوا أيديكم عنا.. تظاهرات حاشدة في أمريكا وأوروبا ضد ترامب

كتبت- سلمى سمير:

شارك الملايين في احتجاجات واسعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك في مختلف أنحاء الولايات الأمريكية، وذلك احتجاجًا على ما اعتبره المشاركون "استيلاءً عدائيًا" وهجومًا على الحقوق والحريات الأمريكية.

تحت شعار "ارفعوا أيديكم عنا"، نُظمت أكثر من 1400 مظاهرة جماهيرية في عواصم الولايات، والمباني الفيدرالية، والمكاتب الكونجرسية، ومقرات الضمان الاجتماعي، والحدائق، وقاعات المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث كان الهدف من هذه الاحتجاجات التأكيد على أن صوت المحتجين يجب أن يُسمع، وفقًا للمنظمين.

وقد ركزت مطالب الحركة على "إنهاء استحواذ المليارديرات على السلطة"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وقال المنظمون في المنشورات الموزعة: "سواء تم تحفيزك بسبب الهجمات على ديمقراطيتنا، أو بسبب طرد الموظفين، أو انتهاك الخصوصية، أو الهجوم على خدماتنا، فإن هذه اللحظة هي من أجلك." وأضافوا: "نسعى لبناء رفض وطني ضخم ومرئي لهذه الأزمة".

ووفقًا لمنظمة "إن ديفيزيبل"، وهي إحدى المنظمات التي تقود الحركة بالتعاون مع تحالف وطني يشمل منظمات حقوق الإنسان، قدامى المحاربين، جماعات حقوق المرأة، النقابات العمالية، ومدافعين عن حقوق مجتمع المثليين، فقد سجل حوالي 600,000 شخص للمشاركة في هذه الاحتجاجات، التي شملت مدنًا كبرى مثل لندن وباريس.

تركزت مطالب المنظمين على ثلاث نقاط رئيسية: "إنهاء استحواذ المليارديرات على السلطة وفساد إدارة ترامب، وإنهاء خفض الأموال الفيدرالية لبرامج مثل Medicaid والضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي يعتمد عليها العاملون، وإنهاء الهجمات على المهاجرين، والأشخاص المتحولين جنسيًا، والمجتمعات الأخرى".

في واشنطن العاصمة، شارك النائب الديمقراطي جيمي راسكين من ولاية ماريلاند في الاحتجاجات، وقال: "لا يوجد مستقبل مع رئيس يعتمد سياسات موسوليني واقتصاديات هربرت هوفر".

وأضاف راسكين في حديثه أمام الآلاف أمام نصب واشنطن التذكاري: "كُتاب دستورنا لم يبدأوا بعبارة 'نحن الدكتاتوريون'، بل قالت المقدمة 'نحن الشعب'." ثم تابع قائلاً: "لا يوجد شخص أخلاقي يريد ديكتاتورًا يدمر الاقتصاد، ويعرف سعر كل شيء ولا يعرف قيمة أي شيء".

كما عبر المتظاهرون في واشنطن عن قلقهم من سياسات الإدارة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "احموا دستورنا" و"أيديكم عن حقوقنا"، وهم يهتفون "ترامب يجب أن يذهب".

شارك في الاحتجاجات أيضًا رئيس اتحاد الموظفين الفيدراليين، راندي إيروين، الذي أشار إلى أن "إدارة ترامب تدمر الخدمات العامة في الولايات المتحدة"، وكشف عن وجود دعوى قضائية ضد الإدارة تسعى لوقف إنهاء حقوق التفاوض الجماعي للعديد من الموظفين الفيدراليين.

من جانبها، قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر من ولاية مينيسوتا: "إذا كنت تؤمن بدولة تهتم بجيرانها، وتعتني بالفقراء، وتضمن أن أطفالنا لديهم مستقبل يمكنهم الإيمان به، فعلينا أن نقاتل من أجل ذلك."

كما تحدث النائب ماكسويل فروست من ولاية فلوريدا خلال التظاهرات، داعيًا الناس إلى التحرك عبر الاحتجاجات، والتبرع للمساعدات المتبادلة، والمشاركة في الأعمال المباشرة، والتركيز على الاستراتيجيات التشريعية.

وفي لوس أنجلوس، سار المتظاهرون لمسافة ميل واحد نحو قاعة المدينة، وهم يهتفون "السلطة للشعب" ويرتدون لافتات تحمل رسائل مثل "أيديكم عن التعليم" و"قاوموا قاوموا".

ومنذ تولي ترامب منصبه، تم تسريح الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو تم إصدار إشعارات بإنهاء خدماتهم كجزء من خطة ترامب وماسك لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وفيما يخص إيلون ماسك، الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم، فقد دفع بقوة لتنفيذ سياسات تقليص الإنفاق بصفته رئيس "وزارة كفاءة الحكومة"، بينما تفاخر بأنه وضع وكالة المعونة الأمريكية (USAID)، وهي وكالة تقدم الغذاء لبعض من أفقر الناس في العالم، "في آلة التقطيع"، وفقًا لتعبيره.