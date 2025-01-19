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إعلام عبري: بدء نقل المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر للضفة الغربية

08:44 م الأحد 19 يناير 2025

بدء نقل المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر

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وكالات

‌‏أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بدء نقل المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر للضفة الغربية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بوصول وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لتسلم الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددةـ، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وقالت وسائل إعلام عبرية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في غزة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.

وأضافت أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

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