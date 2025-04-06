سفارة تل أبيب بلندن تكشف أسباب منع النائبتين البريطانيتين من دخول إسرائيل

وكالات

قالت سفارة تل أبيب في العاصمة البريطانية لندن، إنه "أمس ووفقًا للقانون؛ مُنع عضوان في البرلمان البريطاني من دخول إسرائيل من قِبل وزير الداخلية وكان هذان الشخصان قد اتهما إسرائيل بادعاءات كاذبة"، وفق قولها.

وزعمت السفارة في بيان اليوم الأحد، أن "زيارة عضوي البرلمان البريطاني كانت تهدف إلى إثارة أنشطة معادية لإسرائيل في وقت تخوض فيه حربًا وتتعرض لهجوم على سبع جبهات".

وتابعت: "اختار عضوا البرلمان عدم ممارسة حقهما المكفول لهما بموجب القانون الإسرائيلي في تقديم التماس إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار".

وذكرت سفارة تل أبيب في لندن، "لن نسمح بدخول الأفراد أو الكيانات التي تمارس أعمالًا ضد الدولة ومواطنيها أو تروج لدعوات مقاطعتها أو تدعو لفرض عقوبات على المسؤولين".

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد منعت النائبتين البريطانيتين يوان يونج وابتسام محمد، من دخول مطار بن جوريون في تل أبيب.