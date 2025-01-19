وكالات



قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن "هذا الاتفاق يشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي ويعيدنا خطوات إلى الوراء من إنجازات الحرب".



وأضاف سموتريتش، " لم ننجح في منع هذا الاتفاق الخطير، لكننا أصررنا ونجحنا في الحصول على ضمان بقرار حكومي يضمن أن الحرب لن تنتهي حتى تحقق أهدافها".



وفي وقتٍ سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ مجلس الوزراء الأمني المصغر أنه تلقى ضمانات من الولايات المتحدة بدعم عودة إسرائيل للحرب إذا حاولت حركة حماس تخريب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.