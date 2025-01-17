إخلاء القنصلية الأمريكية في برلين بعد استلام رسالة مشبوهة

(د ب أ)

تم استدعاء الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، لفحص رسالة مشبوهة أرسلت إلى القنصلية الأمريكية في برلين، ولكنها منحت الضوء الأخضر بعد إخلاء جزء من المبنى.

وقال متحدث باسم الشرطة بعد العملية التي استمرت ساعتين "لم يكن هناك أي شيء ضار على الإطلاق" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق غرفة البريد في القنصلية وقام خبراء من معهد الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات الجنائية في ولاية برلين بفحص الرسالة.

وتم إبلاغ الشرطة بالرسالة المشبوهة في حوالي الساعة 1155 صباحا بالتوقيت المحلي (1055 بتوقيت جرينتش).

وأمرت الشرطة الموظفين بإخلاء غرفة البريد وتم تطويق جزء المبنى الذي تقع فيه.

وقالت الشرطة إنه تم مواصلة العمل في القنصلية كالمعتاد.

وتقع السفارة الأمريكية في ألمانيا في وسط برلين بجوار أشهر معالمها، الا وهي بوابة براندنبورج الشهيرة، ولكن قسم الخدمات القنصلية يقع في ملحق في حي داهلم الجنوبي الغربي.