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خطوة غير مسبوقة.. تعيين الإعلامية نجاة شرف كناطقة باسم الرئاسة اللبنانية

12:14 م الخميس 16 يناير 2025

الإعلامية نجاة شرف

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وكالات
في خطوة غير مسبوقة، تمّ تعيين الإعلامية نجاة شرف الدين كناطقة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهذا منصب مستحدث في عهد الرئيس جوزيف عون.
ونال اختيار امرأة كأوّل مَن يشغل هذا المنصب تعليقات ايجابية وخطوة باتجاه رؤية المزيد من النساء في الحكومة والشأن العامّ.
ونجاة شرف بدأت مسيرتها الإعلامية كمذيعة ومقدمة برامج ومراسلة في "قناة المستقبل" في مارس 1993.
وقدمت النشرات الإخبارية إضافةً إلى برنامج "ترانزيت"، وغطت العديد من الأحداث والقضايا الدولية، وأعلنت استقالتها من القناة في سبتمبر 2013.

انضمت إلى "شبكة تلفزيون العربي" كصحفية ومذيعة أولى في سبتمبر 2015، وقدمت برنامج "جيران العرب"، وبرنامج "كشك الصحافة"، إضافةً إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة صوت كل لبنان"، كما عملت كاتبة في "مجلة الشراع"، ومحاضرةً في "الجامعة الأنطونية".

الإعلامية نجاة شرف الرئاسة اللبنانية نجاة شرف ناطقة باسم الرئاسة اللبنانية
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