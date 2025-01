مشاهد من تسونامي اليابان (فيديو+صور)

القاهرة - مصراوي

ضرب زلزال بقوة 6,8 درجة على مقياس ريختر، أمس الإثنين، جنوب غرب اليابان، مما تسبب في أمواج تسونامي محلية صغيرة من دون تسجيل أي أضرار.

🚨🇯🇵 6.9mg Eartthquake struck Japan with Tsunami warnings being issued. Many suspect 2025 will be ‘The year of the Earthquake’. Unfortunately I sadly agree. pic.twitter.com/SQ5UknvTI1

ووقع الزلزال على عمق 36 كيلومترًا وبعد 18 كيلومترًا قبالة سواحل مقاطعة ميازاكي في منطقة كيوشي في الساعة 21:19 (12:19 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس الإثنين، من موجات تسونامي محتملة قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وحثت السكان على الابتعاد عن السواحل، وكتبت على منصة "إكس"، "يمكن لتسونامي أن يضرب مرات عدة. الرجاء عدم خوض البحر وعدم الاقتراب من المناطق الساحلية".

❗️🇯🇵 - A powerful 6.9 magnitude earthquake struck southern Japan's Kyushu region on Monday, prompting the Japan Meteorological Agency (JMA) to issue tsunami advisories for Miyazaki and Kochi prefectures.



A small 20-centimeter tsunami was observed in Miyazaki city, which has a… pic.twitter.com/nHyIgSEN21