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مشاهد من تسونامي اليابان (فيديو+صور)

05:46 م الثلاثاء 14 يناير 2025

تسونامي اليابان

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القاهرة - مصراوي

ضرب زلزال بقوة 6,8 درجة على مقياس ريختر، أمس الإثنين، جنوب غرب اليابان، مما تسبب في أمواج تسونامي محلية صغيرة من دون تسجيل أي أضرار.

ووقع الزلزال على عمق 36 كيلومترًا وبعد 18 كيلومترًا قبالة سواحل مقاطعة ميازاكي في منطقة كيوشي في الساعة 21:19 (12:19 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

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وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس الإثنين، من موجات تسونامي محتملة قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وحثت السكان على الابتعاد عن السواحل، وكتبت على منصة "إكس"، "يمكن لتسونامي أن يضرب مرات عدة. الرجاء عدم خوض البحر وعدم الاقتراب من المناطق الساحلية".

ووفقًا لوكالة الأرصاد، تسبب الزلزال في بعض الموانئ المحلية بأمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي 20 سنتيمترًا دون أن تخلف أي أضرار.

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وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال، رغم قوته، لا يُتوقع أن يزيد من احتمال وقوع زلزال كبير في منطقة نانكاي، الواقعة قبالة الساحل الياباني على المحيط الهادئ. ويعود ذلك إلى أن قوته كانت أقل من 7 درجات.

وقد تسبب زلزال بقوة 6.9 درجة ريختر في اهتزاز المباني بشكل ملحوظ، خاصة في ميازاكي، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

وتقوم فرق الطوارئ بإجراء فحوصات دقيقة للمنازل والبنية التحتية في المناطق المتضررة للتأكد من سلامتها.

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