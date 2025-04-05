بريطانيا: غاضبون بشدة إزاء استهداف المسعفين في رفح جنوبي غزة

وكالات

قال متحدث باسم الخارجية البريطانية، "غاضبون بشدة إزاء مقتل المسعفين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونتوقع تحقيقًا ومحاسبة للمسؤولين".

وشدد خلال حديثه لقناة "الجزيرة"، على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني بغزة وتمكينهم من أداء عملهم بأمان.

وأضاف متحدث باسم الخارجية البريطانية، "نجدد دعوتنا إلى رفع الحصار عن غزة والعودة لمفاوضات وقف إطلاق النار".

وأظهر مقطع فيديو مصور في هاتف جوال لمسعف عُثر على جثته ضمن مقبرة جماعية تضم جثث 15 عاملًا من عمال الإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وكانت أضواء الطوارئ مضاءة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من النيران عليها، وهو ما يكذب الرواية الإسرائيلية.

وقال مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة في الأمم المتحدة، تحت إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بإنهم قدموا التسجيل الذي تبلغ مدته نحو سبع دقائق، إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت بدون أضواء وامضة، ولذلك لم يتم التعرف عليهم، إلا أن مقطع الفيديو يثبت أن هذا الادعاء كاذب.