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الأمن السوري يعلن تحرير 7 من عناصره الذين تم اختطافهم في اللاذقية

05:55 م الثلاثاء 14 يناير 2025

الأمن السوري

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وكالات

أعلن مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، أن القوات الأمنية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، تمكنت من تحرير سبعة من عناصرها الذين اختطفتهم اليوم.

وأوضح كنيفاتي في تصريحات صحفية أن "المدعو بسام ناصر الدين، أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة، قام بتفجير نفسه أثناء الاشتباكات مع القوات لتحرير الأسرى"، مشيرا إلى أن ناصر الدين كان قد ظهر في مقطع فيديو قبل ساعات مهددًا بذبح العناصر المختطفة.

وكانت فلول ميليشيات الأسد قد شنت هجومًا أمس استهدف آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية في قرية عين شرقية بمحيط منطقة جبلة، وفقًا لما أعلنه كنيفاتي.

وتعرضت دورية تابعة لإدارة الأمن العام صباح اليوم لهجوم في ريف القرداحة، مما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخرين، قبل أن تقوم المجموعة بأسر سبعة من عناصر الدورية.

وأكد كنيفاتي أن العمليات الأمنية مستمرة للقضاء على الفلول وتأمين المنطقة بشكل كامل.

فلول الأسد في اللاذقية الأمن السوري محافظة اللاذقية السورية فلول ميليشيات الأسد
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