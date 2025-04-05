واللا: الجيش الإسرائيلي كذب على العالم بشأن استهداف المسعفين الفلسطينيين

وكالات

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي حاول التستر على الحادثة التي قتل فيها أفراد من الهلال الأحمر الفلسطيني بنيران جنوده.

وقال الموقع العبري، إن إحدى مزاعم الجيش كانت أن سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت بدون أضواء وامضة، ولذلك لم يتم التعرف عليهم، مؤكدًا أن مقطع الفيديو يثبت أن هذا الادعاء كاذب.

وأضاف أن هذا الحدث يعد نقطة انهيار إضافية خطيرة جدًا في العلاقات بين الجيش ووسائل الإعلام الدولية، مشيرًا إلى أن الجيش وناطقوه كذبوا على جميع وسائل الإعلام في العالم في ردهم الأولي.

وقال "واللا" الإسرائيلي، إن الضرر الذي لحق بإسرائيل بسبب هذا الكذب حتى قبل الحادثة نفسها التي ارتُكبت فيها، على ما يبدو، جرائم حرب هو ضرر هائل.

وأظهر مقطع فيديو مصور في هاتف جوال لمسعف عُثر على جثته ضمن مقبرة جماعية تضم جثث 15 عاملًا من عمال الإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وكانت أضواء الطوارئ مضاءة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من النيران عليها، وهو ما يكذب الرواية الإسرائيلية.

وقال مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة في الأمم المتحدة، تحت إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بإنهم قدموا التسجيل الذي تبلغ مدته نحو سبع دقائق، إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.