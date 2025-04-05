أوكرانيا: تسجيل 112 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

كييف – (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني اليوم، السبت، تسجيل 112 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية أن أشد المعارك بين الجيشين وقعت في قطاع بوكروفسك الاستراتيجي.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي نفذ في كورسك 195 ضربة مدفعية، كما شن ست غارات جوية وأسقط 14 قنبلة جوية موجهة.