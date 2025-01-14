لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شولتس: اتفاق غزة بات في المتناول

04:18 م الثلاثاء 14 يناير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق غزة "بات في المتناول"، معربًا عن تفهمه بأن الاتفاق مع حركة حماس مؤلم لإسرائيل لكن حياة الأسرى يجب أن تحظى بالأولوية القصوى.


وذكر المستشار الألماني أن اتفاق غزة مهم لإعادة الأسرى وتخفيف المعاناة بالقطاع الفلسطيني.


وفي أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار شولتس أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

أولاف شولتس اتفاق غزة حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فايننشال تايمز: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدًا

إعلان

إعلان

* اتفاق غزة: مُهمة حصر أرقام "الموت والدمار" مستمرة