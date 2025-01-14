شولتس: اتفاق غزة بات في المتناول

وكالات



قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق غزة "بات في المتناول"، معربًا عن تفهمه بأن الاتفاق مع حركة حماس مؤلم لإسرائيل لكن حياة الأسرى يجب أن تحظى بالأولوية القصوى.



وذكر المستشار الألماني أن اتفاق غزة مهم لإعادة الأسرى وتخفيف المعاناة بالقطاع الفلسطيني.



وفي أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار شولتس أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط.