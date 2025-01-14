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هيئة شؤون الأسرى: الصفقة ستتم ولن يكون بوسع نتنياهو تخريبها

03:46 م الثلاثاء 14 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، "وصلنا إلى مرحلة اللاعودة والأخبار مبشرة ومطمئنة".

وذكر أن الصفقة ستتم ولن يكون بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخريب هذه المرة.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن الأسرى الإسرائيليين سيخرجون على دفعات وليس في يوم واحد، مشيرًا إلى أن "التفاؤل الآن بعقد الصفقة هو تفاؤل موضوعي وليس عاطفيًا".

وأضاف فارس أن طواقم الهيئة عملت طيلة الفترة الماضية لتجهيز ملفات عن الأسرى الفلسطينيين الذي سيتم الإفراج عنهم.

نتنياهو هيئة شؤون الأسرى رئيس الوزراء الإسرائيلي
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