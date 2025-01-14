"بعد دعوة بن غفير له للاستقالة".. نتنياهو يجتمع مع سموتريتش

وكالات



قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عقب دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير له للاستقالة من الحكومة.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، دعا بن غفير سموتيرتش إلى التنسيق بينهما لإبلاغ نتنياهو عن نيتهما الاستقالة من الحكومة حال إبرام صفقة مع حركة حماس.



ووصف بن غفير في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الصفقة الناشئة بـ"الفظيعة"، قائلًا "أدعو صديقي سموتريش، أن ينضم إليّ في التعاون الكامل ضد الصفقة التي يتم إبرامها، وأن نعلن معًا لنتنياهو بشكل واضح وحاسم، أنه إذا تم تنفيذ الصفقة، فسوف نستقيل من الحكومة".