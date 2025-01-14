رئيس وزراء فرنسا الجديد يدلي ببيان الحكومة اليوم

باريس- (د ب أ)

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسو بايرو الادلاء ببيان حكومته اليوم الثلاثاء، بعد شهر من تعيينه.

ومن المتوقع أن يدلي بايرو بالبيان أمام الجمعية الوطنية الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش). ولم يتم الإعلان عن القضايا الأساسية في بيانه مقدما.

وبالنسبة لبايرو، فإن هذا البيان الأول لحكومته يتعلق بالبقاء السياسي لمجلس وزرائه. ويشار إلى أن حكومته يمين الوسط لا تحظى بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وكان حزب فرنسا الآبية اليساري قد أعلن بالفعل أنه يعتزم الدعوة لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة بعد البيان.