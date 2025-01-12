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السفير الألماني بإسرائيل: مصير الأسرى يمثل أولوية قصوى بالنسبة لألمانيا

08:03 م الأحد 12 يناير 2025

السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت

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تل أبيب - (د ب أ)

أكد السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، لأسر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن مصير الأسرى يمثل أولوية قصوى لألمانيا.

وخلال مسيرة في تل أبيب، قال زايبرت مساء أمس السبت إنه يجري "العمل من أجل الأسرى على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية".

وفي وقت لاحق، نشر زايبرت الكلمة التي ألقاها في المسيرة، على منصة إكس، والتي قال فيها إنه يجب "أن يعود كل الأسرى إلى منازلهم"، وإنه يجب أن تنتهي الحرب في غزة التي جلبت معاناة مروعة لمئات الآلاف، وأضاف الدبلوماسي الألماني أن "هذين الهدفين مرتبطان ببعضهما البعض، ويجب علينا أن نضمن تحقيقهما في أسرع وقت ممكن".

يذكر أنه من بين الأسرى في قطاع غزة المحاصر، هناك أشخاص يحملون جنسية مزدوجة، بما في ذلك الجنسية الألمانية.

وتجري حاليا مفاوضات غير مباشرة في قطر حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

السفير الألماني في إسرائيل ألمانيا الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة تل أبيب
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